Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)

3 сентября 2019 19:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, в церемонии открытия приняли участие замминистра обороны – командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров и военный атташе Турции в Азербайджане бригадный генерал Исмаил Хаккы Косеали.

Поприветствовав личный состав, участвующий в учениях, генерал-лейтенант Таиров особо отметил внимание и заботу Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева об азербайджанской армии и подчеркнул важность проводимых учений. Отметив, что это является еще одним показателем военной мощи Азербайджана, командующий подчеркнул, что данные учения играют немаловажную роль в обмене опытом между армиями двух стран.

Подчеркнув значимость проведения учений в Азербайджане, бригадный генерал Косеали выразил чувство гордости и особо отметил, что проведение в последние годы подобных совместных учений приняло традиционный характер.

Военный атташе поздравил участников в связи с началом учений и пожелал им успехов в проведении полетов боевой авиации на высоком уровне.

Затем была представлена подробная информация о цели учений, подготовке и размещении личного состава, привлеченных силах, боевых задачах авиации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
  • Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
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