Али Гасанов: История указала вам ваше истинное место за попытку ее сфальсифицировать (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:31)

БАКУ/Trend/ - Али Керимли в последнее время, искажая нашу новую историю, начал выдвигать претензии по поводу того, что семь районов Азербайджана были оккупированы якобы после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Живые свидетели тех лет все еще имеют значительный вес в демографическом балансе Азербайджана и хорошо помнят, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов были оккупированы до того, как Гейдар Алиев был официально избран президентом Азербайджана. Последний оккупированный район Азербайджана - Зангилан был захвачен армянскими вооруженными соединениями в октябре 1993 года. В то время легитимным президентом Азербайджана являлся Абульфаз Эльчибей.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает во вторник Тrend.

По словам Гасанова, чтобы вызволить Азербайджан из безвыходной ситуации, в которую он попал, по зову народа, Гейдар Алиев прилетел в Баку 15 июня 1993 года и был избран председателем Верховного совета. Но силовые структуры в стране подчинялись не председателю парламента, формально, легитимному президенту, а фактически – премьер-министру. Не было ни армии, ни какой-либо силовой структуры, подчиняющейся Гейдару Алиеву, как председателю парламента. Депутаты-сторонники легитимного президента, который покинул столицу, и преданный ему корпус чиновников создавали Гейдару Алиеву правовые и неправовые препоны в осуществлении полномочий председателя парламента.

"Ужасное положение, в которое ввергло страну правительство НФА-Мусават, обрело еще более плачевное состояние в армии. У армии отсутствовали материально-техническое обеспечение, военный арсенал, в тылу не было национального единства необходимого для поддержания боевого духа армии. В то время, когда на фронте велись бои, в тылу развернулась борьба за должности, шла неприкрытая вооруженная борьба между политическими группировками. Отдельные соединения в составе вооруженных сил были в подчинении различных политических и заинтересованных группировок. Политические группы, развернувшие борьбу за власть, для захвата большего пая, отзывали эти вооруженные соединения с фронта в Баку и использовали, как инструмент давления в политической борьбе во имя раздела власти.

Народ не забыл, что когда на фронте шли бои вооруженные группировки Сурата Гусейнова, Искандера Гамидова, Рагима Газиева, Ровшана Джавадова и других с автоматами ходили по улицам Баку, чинили расправу над людьми, превратили столицу в военный полигон, чтоб отхватить как можно большую долю в процессе раздела власти.

В то время, когда в Баку вооруженные соединения участвовали в борьбе за власть, линия фронта осталась оголенной. В результате армянские оккупанты добились захвата Нагорного Карабаха вместе с семью прилегающими районами.

Пусть ответят те, кто пытается фальсифицировать историю, как в такой ситуации, с какой армией, какой силовой структурой и какими полномочиями Гейдар Алиев мог не допустить территориальные потери?», - написал Али Гасанов.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.