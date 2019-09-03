Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)

3 сентября 2019 19:52 (UTC+04:00)

Во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев передал главе государства Азербайджана приветствия президента Владимира Путина.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в области политики, экономики, безопасности и во всех других сферах, подчеркивалась роль теплых отношений между главами государств двух стран в развитии связей, было сообщено, что в ходе визита в нашу страну делегации под руководством Николая Патрушева будут обсуждены законодательные вопросы и вопросы сотрудничества, связанные с борьбой с экстремизмом, терроризмом, была выражена уверенность в том, что данный визит внесет вклад в дело дальнейшего развития наших отношений.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента России Владимира Путина, просил передать и его приветствия президенту России.

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  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
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