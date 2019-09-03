Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО) (версия 2)

3 сентября 2019 20:48 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:52)

Во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев передал главе государства Азербайджана приветствия президента Владимира Путина.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в области политики, экономики, безопасности и во всех других сферах, подчеркивалась роль теплых отношений между главами государств двух стран в развитии связей, было сообщено, что в ходе визита в нашу страну делегации под руководством Николая Патрушева будут обсуждены законодательные вопросы и вопросы сотрудничества, связанные с борьбой с экстремизмом, терроризмом, была выражена уверенность в том, что данный визит внесет вклад в дело дальнейшего развития наших отношений.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента России Владимира Путина, просил передать и его приветствия президенту России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО) (версия 2)
Новости категории
Али Гасанов: История указала вам ваше истинное место за попытку ее сфальсифицировать (версия 3)
Политика 21:34
Али Гасанов: История указала вам ваше истинное место за попытку ее сфальсифицировать (версия 2)
Политика 19:54
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
Политика 19:52
Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 19:21
Эльмар Мамедъяров: Последние заявления руководства Армении способствуют росту напряженности в регионе
Политика 18:46
По случаю 650-летнего юбилея Имадеддина Насими в один день будет посажено 650 тысяч деревьев
Политика 18:27
Лента новостей
США ввели санкции против космических ведомств Ирана
США 22:20
В Мехико дипломат из США стала жертвой разбойного нападения
Другие страны 22:14
Samsung разрабатывает складывающийся в квадрат телефон
В мире 21:52
Саудовская Аравия обещает начать выдачу туристических виз 27 сентября
Арабские страны 21:37
Пять человек погибли в ходе беспорядков в ЮАР
Другие страны 21:17
В ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС
В мире 21:04
Грузия выработала чуть более 1 млн кВт.ч электроэнергии
Энергетика 20:25
Заемные средства турецкого банка Akbank с начала года сократились на 20%
Финансы 20:05
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России (ФОТО)
Политика 19:52