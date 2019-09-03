Али Гасанов: История указала вам ваше истинное место за попытку ее сфальсифицировать (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Али Керимли в последнее время, искажая нашу новую историю, начал выдвигать претензии по поводу того, что семь районов Азербайджана были оккупированы якобы после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Живые свидетели тех лет все еще имеют значительный вес в демографическом балансе Азербайджана и хорошо помнят, что Нагорный Карабах и семь прилегающих районов были оккупированы до того, как Гейдар Алиев был официально избран президентом Азербайджана. Последний оккупированный район Азербайджана - Зангилан был захвачен армянскими вооруженными соединениями в октябре 1993 года. В то время легитимным президентом Азербайджана являлся Абульфаз Эльчибей.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает во вторник Тrend.

По словам Гасанова, чтобы вызволить Азербайджан из безвыходной ситуации, в которую он попал, Гейдар Алиев, по зову народа, прилетел в Баку 15 июня 1993 года и был избран председателем Верховного совета. Но силовые структуры в стране подчинялись не председателю парламента, но формально, легитимному президенту, а фактически – премьер-министру. Не было ни армии, ни какой-либо силовой структуры, подчиняющейся Гейдару Алиеву, как председателю парламента. Депутаты-сторонники легитимного президента, который покинул столицу, и преданный ему корпус чиновников создавали Гейдару Алиеву правовые и неправовые препоны в осуществлении полномочий председателя парламента.

"Ужасное положение, в которое ввергло страну правительство НФА-Мусават, обрело еще более плачевное состояние в армии. У армии отсутствовали материально-техническое обеспечение, военный арсенал, в тылу не было национального единства необходимого для поддержания боевого духа армии. В то время, когда на фронте велись бои, в тылу развернулась борьба за должности, шла неприкрытая вооруженная борьба между политическими группировками. Отдельные соединения в составе вооруженных сил были в подчинении различных политических и заинтересованных группировок. Политические группы, развернувшие борьбу за власть, для захвата большего пая, отзывали эти вооруженные соединения с фронта в Баку и использовали, как инструмент давления в политической борьбе во имя раздела власти.

Народ не забыл, что когда на фронте шли бои вооруженные группировки Сурата Гусейнова, Искандера Гамидова, Рагима Газиева, Ровшана Джавадова и других с автоматами ходили по улицам Баку, чинили расправу над людьми, превратили столицу в военный полигон, чтоб отхватить как можно большую долю в процессе раздела власти.

В то время, когда в Баку вооруженные соединения участвовали в борьбе за власть, линия фронта осталась оголенной. В результате армянские оккупанты добились захвата Нагорного Карабаха вместе с семью прилегающими районами.

Пусть ответят те, кто пытается фальсифицировать историю, как в такой ситуации, с какой армией, какой силовой структурой и какими полномочиями Гейдар Алиев мог не допустить территориальные потери?", - написал Али Гасанов.

Помощник Президента отметил, что Гейдар Алиев, не имеющий выхода к каким-либо силовым структурам и поэтому не сумевший пресечь оккупацию, смог спасти Азербайджан от раскола на этнической и региональной почве, гражданской войны и хаоса.

« Наш народ не забыл, что сделал Гейдар Алиев для спасения Азербайджана всего за шесть месяцев после возвращения в Баку.

1. Гейдар Алиев спас страну от угрозы исчезновения, от пучины вооруженного гражданского противостояния, в которую она попала в результате неумелого управления, халатности на уровне измены тандема НФА-Мусават;

2. Гейдар Алиев мобилизовал граждан страны, сплотив их вокруг идеи единой государственности-азербайджанства против этнических, регионалистских, сепаратистских настроений, рассчитанных в лучшем случае на федерализацию Азербайджана, а на самом деле на то, чтобы стереть его с политической карты. Интеллигенция, рядовые граждане хоть южных, хоть северо-восточных, хоть северо-западных регионов отозвались на призывы Гейдара Алиева и подавили очаги сепаратизма — Азербайджан спасся от угрозы распада;

3. Гейдар Алиев за короткий срок добился создания реальной, укомплектованной из патриотов - солдатов и офицеров национальной армии, из несуществующих Вооруженных Сил, вовлеченных во внутренние разборки «полевых командиров», а также используемых министром обороны для захвата других министерств и Аппарата Президента. Эта армия добилась своих первых серьезных успехов в Горадизе, Джабраиле, доказала, что в силах нарушить планы, составленные в других столицах, как стало известно теперь из некоторых мемуаров, по разделу Азербайджана между разными странами. Именно консолидация нашей армии и превращение ее в реальную силу вынудило Армению пойти на договор по прекращению огня;

4. Гейдар Алиев ликвидировал хаос, растущий в Азербайджане изо дня в день, правовое своеволие, систему «полиции-рэкета», грабежа, власти «воров в законе». В стране был наведен порядок.

5. Гейдар Алиев спас Азербайджан, вашу собственную власть, и в целом, молодое государство от бездарной внешней политики, которая делала его врагом всего света. Порой, как Мастер –учитель с картой Азербайджана он странствовал по свету, открывая миру наши реалии, проблемы, смог убедить весь мир, что вызовы миру с расово-этническим фанатизмом, химерами «опустошения Ирана», «раскола России», «водружения в Китае турецких знамен” - вовсе не является курсом внешней политики. Он применил свой комплиментарный курс внешней политики, не имеющей никаких проблем с соседними государствами за исключением Армении.

Я спрашиваю вас, по этой ли причине звучат ваши обвинения в адрес Гейдара Алиева, что он спас вашу физическую сущность и политическую сущность Азербайджана, который вы бросили в столь трудном, разобщенном положении, не осознав своей ответственности за государство?

Так кто же виноват в потере территорий, министр внутренних дел, грозивший миру ядерной войной, министр обороны, бросавший вызов Президенту и спикеру, каждый полевой командир, ведущий в столицу войска на борьбу за власть, или спасший Азербайджан от этой гнусной, анормальной ситуации, политического и физического уничтожения, Гейдар Алиев?

Али Керимли, история указала вам ваше истинное место именно за попытку ее сфальсифицировать. Ваша политическая биография давно завершена, теперь вы интересны лишь как обычный блоггер…», - подытожил Али Гасанов.

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