Азербайджан имеет важное значение для Великобритании — посол

БАКУ/Trend/ - Новый посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп намерен вывести отношения между своей страной и Азербайджаном на более высокий уровень.

Как сообщает в среду Trend, об этом дипломат сказал в своем видеообращении, размещенном на странице посольства в Facebook.

«Я очень рад быть послом здесь. Азербайджан – страна, которая развивается ускоренными темпами и имеет важное значение для Великобритании. Между Великобританией и Азербайджаном существуют прочные исторические связи. Я намерен и далее развивать эти связи и вывести отношения на более высокий уровень. Сюда входит укрепление наших политических отношений, поддержка территориальной целостности и независимости Азербайджана и расширение нашего сотрудничества в торговой и энергетической сферах, которое сегодня на высоком уровне. В то же время, я хочу еще больше укрепить связи между гражданами двух стран в таких сферах, как образование, туризм, спорт и культура», - сказал он.

Шарп также отметил, что заинтересован в проведении открытых и плодотворных обсуждений по вопросам демократии и прав человека.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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