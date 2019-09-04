Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Амины Дильбази

4 сентября 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Амины Дильбази.

В распоряжении говорится, что в декабре 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской хореографической школы, видного мастера танца, народной артистки республики Амины Паша гызы Дильбази.

Министерству культуры поручено подготовить и провести план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народной артистки Амины Дильбази.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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