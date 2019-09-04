Состоялось обсуждение председательства Азербайджана в Движении неприсоединения

БАКУ/Trend/ - Под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Рамиза Гасанова и заместителя министра по иностранным делам народного правительства Венесуэлы Рубена Дарио Молины прошла встреча между делегациями двух стран.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, основным предметом обсуждений стало председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) в 2019-2022 годах и вопрос передачи поста председателя этой организации от Венесуэлы к Азербайджану в рамках саммита ДН, который пройдет в Баку 25-26 октября 2019 года.

Также, согласно пунктам "Меморандума о взаимопонимании о создании механизма политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством по иностранным делам народного правительства Венесуэлы", подписанного в 2016 году, были обсуждены связи в политической, экономической, культурной и гуманитарной сфере, сотрудничество в рамках международных организаций, а также другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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