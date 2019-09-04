Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Хорватии в Азербайджане (ФОТО)

4 сентября 2019 21:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в среду принял новоназначенного посла Хорватии в Азербайджане Бранко Зебича, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече стороны обсудили существующие отношения сотрудничества между двумя странами и выразили удовлетворение нынешним уровнем двусторонних стратегических связей.

Посол Бранко Зебич вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Эльмару Мамедъярову.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Хорватии успехов в его дипломатической деятельности.

Стороны также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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  • Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Хорватии в Азербайджане (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Хорватии в Азербайджане (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Хорватии в Азербайджане (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Хорватии в Азербайджане (ФОТО)
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