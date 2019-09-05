Посол: Азербайджан и ЕС не имеют временных ограничений для подписания нового соглашения

БАКУ/Trend/ - Процесс переговоров, по заключению нового соглашения о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), будет продолжаться быстрыми темпами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в интервью EURACTIV чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Бельгия, постоянный представитель при Европейском Союзе Фуад Искандеров.

«Процесс будет продолжаться быстрыми темпами: 10, 11 и 12 сентября состоятся три видео-конференции, посвященные торговым и институциональным аспектам соглашения. Я считаю, что это очень хороший показатель целенаправленного подхода азербайджанской стороны к переговорному процессу», - сказал Искандеров.

Говоря о сроках подписания данного соглашения, постпред отметил, что с самого начала у сторон не было никаких временных ограничений.

«Это не было главной целью переговоров. Для азербайджанской стороны идея заключалась в том, чтобы подписать всеобъемлющее, стратегически ориентированное, выгодное для обеих сторон соглашение с нашими друзьями из ЕС. Азербайджан стал первой страной, представившей свой проект двустороннего соглашения с ЕС. Когда мы начали переговоры, ЕС внес много изменений. Таким образом, мы работали не только над нашим предложением, но и над предложением со стороны ЕС. По опыту стран Центральной и Восточной Европы, которые в настоящее время являются членами ЕС, проекты соглашений всегда готовил Брюссель, и никогда не было наоборот. Мы были первыми. У нас были разные, но не противоречащие нюансы на переговорах», - пояснил Искандеров.

Сторонам удалось найти взаимоприемлемую формулировку за очень короткий промежуток времени, через два года, продолжил дипломат.

«Я думаю, что это очень серьезное достижение. И мы никогда не беспокоились о нехватке времени. ЕС предложил завершить эти переговоры в течение срока полномочий этой Комиссии, с которой мы добились существенного прогресса в наших отношениях. Было бы неплохо завершить эти переговоры в период полномочий данной Комиссии, но само по себе это не является нашей целью. ЕС подписал соглашения с некоторыми странами региона, но с Азербайджаном такое соглашение еще не подписано. Это похоже на строительство здания с окнами, но без входной двери. Можете ли вы представить какой-нибудь проект в сфере транспорта, энергетики в регионе в обход Азербайджана?»- сказал Искандеров.

Далее, комментируя недавнее заявление представителя Еврокомиссии о том, что Азербайджан хотел бы подписать соглашение, но не хочет «платить цену», посол отметил, что у Азербайджана нет счетов, которые должны быть оплачены в ЕС.

«Я не думаю, что такие фразы, как «оплата цены», являются лучшим подходом для принятия комплексных решений на переговорах. Я помню, как были счастливы страны ЕС, когда они подписали соглашение с MERCOSUR [субрегиональный торгово-экономический союз, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, и в качестве ассоциированных членов Боливия и Чили] после 20 лет переговоров. Мы не хотим так долго ждать. И это в интересах обеих сторон», - сказал Искандеров.

Напомним, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к облегчению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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