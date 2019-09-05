Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Литвы в Азербайджане (ФОТО)

5 сентября 2019 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мемедъяров принял новоназначенного посла Литвы в Азербайджане Эгидиуса Навикаса

Как передает в четверг Trend со ссылкой на МИД, Мамедъяров поздравил Навикаса с назначением на должность посла и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

На встрече стороны выразили удовлетворенность развитием отношений между двумя странами в политический, культурной и других сферах. Также была отмечена важность развития сотрудничества между двумя странами в экономической и торговой сферах.

Посол подчеркнул мудрую внешнюю политику Азербайджана в регионе, а также важность осуществляемых нашей страной энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов. Он, рассказав о твиннинг - проектах, осуществляемых Литвой в Азербайджане, и успехах обмена опытом между двумя странами в этой сфере, отметив, что деятельность в этой сфере будет продолжена.

Стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение, Навискас передал копию своих верительных грамот Эльмару Мамедъярову.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Литвы в Азербайджане (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Литвы в Азербайджане (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Литвы в Азербайджане (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Литвы в Азербайджане (ФОТО)
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