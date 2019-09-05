Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии запуска электростанции «Шимал-2» в Баку (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии запуска электростанции "Шимал-2" в Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев, парламентский вице-министр иностранных дел Японии Кэндзи Ямада, посол Японии в нашей стране Теруюки Катори проинформировали главу государства о проделанной здесь работе.

Отметим, что первая очередь сданной в эксплуатацию в 1950 году в два этапа электростанции «Шимал» была выведена из эксплуатации в 1988 году, вторая очередь – в 1998 году, ввиду полного устаревания. Великий лидер Гейдар Алиев в ходе визита в Японию в 1998 году добился привлечения в нашу страну инвестиций на строительство электростанции «Шимал-1» мощностью 400 мегаватт. Станция «Шимал-1» на 400 мегаватт, фундамент которой был заложен в 2000 году, была сдана в эксплуатацию в 2002 году. А в 2011 году с участием Президента Ильхама Алиева на территории 104,9 гектара был заложен фундамент электростанции «Шимал-2» мощностью 400 мегаватт. С осени прошлого года строительно-монтажные процессы на электростанции «Шимал-2» были ускорены и завершились в 2019 году.

Учитывая, что электростанции «Шимал-1» и «Шимал-2» общей установленной мощностью 800 МВт управляются из единого центра, с целью обеспечения оперативности операций в процессе эксплуатации и оперативного устранения сбоев в работе при экстремальных аварийных ситуациях, на территории построено здание Центрального управления.

В здании функционирует музей, где представлены экспонаты, отражающие историю электростанции. Здесь также созданы зал заседаний и конференц-зал, действуют единый диспетчерский центр управления и микросистема SCADA станции. Для интеграции энергосистемы станции в общую систему управления установлены серверы и проложены оптические кабельные линии. В новом здании обеспечено соединение всех коммуникаций станции в соответствии с единой схемой. Ожидается, что электростанции «Шимал-1» и «Шимал-2» вместе будут производить 5,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

На станции установлены паровые турбины мощностью 138 МВт японской компании Mitsubishi, газовые турбины мощностью 267 МВт, электрический генератор мощностью 560 МВА и их вспомогательные системы. Производимая в энергоблоке электроэнергия передается посредством подстанции закрытого типа из блочного трансформатора мощностью 480 МВА на линии электропередачи. Для обеспечения связи между распределительными устройствами различных классов напряжения установлены 2 автотрансформатора. С целью передачи производимой здесь электроэнергии в Абшеронском регионе сооружена кольцевая схема мощностью 220 кВ, для соединения электростанции «Шимал» с Сумгайытской электростанцией и Абшеронской подстанцией сданы в эксплуатацию четыре 220-киловольтные воздушные линии электропередачи и протяженностью 65 км. Установлен аварийный дизельный генератор для питания важных систем станции электроэнергией в аварийных режимах, который подсоединен к специальной схеме потребления, а также обеспечено автоматическое резервное подключение.

Президент Ильхам Алиев ввел в строй электростанцию «Шимал-2».

Электростанции «Шимал-1» и «Шимал-2», имеющие в настоящее время самый высокий коэффициент полезного действия, вместе будут обеспечивать 20 процентов производства электроэнергии по республике, 40-50 процентов - по Баку и Абшеронскому полуострову. Электростанция «Шимал», основательно влияя на улучшение технико-экономических показателей энергосистемы, также позволит экономить 77 миллионов кубометров природного газа в год и в результате сокращения на 20 процентов объема энергии, подаваемой из регионов в город Баку, - уменьшению потерь 199 миллионов кВт ч электроэнергии, которые возникают при передаче электроэнергии с дальнего расстояния. Кроме того, электростанция «Шимал» обладает 57,4-процентным коэффициентом полезного действия, а это означает самый высокий коэффициент полезного действия в регионе Южного Кавказа. Электростанция будет производить 3,2 миллиарда кВт ч электроэнергии в год, на выработку каждого кВт ч электроэнергии будет затрачиваться 214,3 грамма условного топлива, что на 65 граммов меньше общего показателя энергосистемы.

Для обеспечения станции топливом под высоким давлением построены подземный газопровод, газорегулирующий и очистительный пункты, газонагревательные установки и компрессорная станция. Конденсаторы паровых турбин и оборудование станции охлаждаются посредством воды из Каспийского моря. С этой целью построены охлаждающий водоканал от Каспийского моря протяженностью 140 метров, бассейн, водная линия и береговая насосная станция общей производительностью 52 тысячи кубометров в час, а также трубопроводная линия для возвращения в Каспийское море охлаждающей воды из конденсатора паровой турбины. Для обеспечения потребности станции в технической и питьевой воде и создания водного запаса на территории построены опреснительная установка и другая необходимая инфраструктура. Для обеспечения противопожарной безопасности станции на территории создана современная система пожаротушения.

С целью охраны окружающей среды на станции построена установка обратного осмоса, создана специальная система экологического мониторинга, установлены сооружения по очистке промышленных отходов и сточных вод. Для нормальной эксплуатации оборудования станции и проведения технического обслуживания по регламенту построены экспресс- и химическая, электротехническая и диагностико-испытательная лаборатории, ремонтно-механическая мастерская, укомплектованная современными станками, и крытый центральный склад, проделана необходимая работа по обеспечению безопасности, установлена система видеонаблюдения. На территории осуществлена широкомасштабная работа по благоустройству, проведено озеленение, высажены различные деревья и кусты.

Глава государства сфотографировался с коллективом станции на память.

Пожелав успехов коллективу станции, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

"Поздравляю. Открытие станции – очень знаменательное событие. В Азербайджане растет потребность в электроэнергии и, конечно же, производственные мощности должны соответствовать ей. Поэтому эта станция имеет очень большое значение.

Выражаю признательность и японским компаниям, они очень активно работали здесь, построили эту станцию с высоким качеством. Строительство станции является олицетворением японско-азербайджанского сотрудничества, и заместитель министра иностранных дел специально с этой целью совершил визит в Азербайджан. Уверен, что наши двусторонние связи и в будущем будут успешно развиваться, потому что предстоит реализовать еще много проектов.

Начало деятельности этой станции является очень знаменательным событием в сфере электроэнергии. Я рад, что сегодня мы открываем эту станцию. Рост промышленного производства и экономики в Азербайджане и дальше должен обеспечиваться источниками электроэнергии. Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов", - сказал глава государства.

"Проведение в нашей республике широкомасштабных экономических реформ, создание многочисленных промышленных и агропромышленных объектов еще больше повышают потребности в электроэнергии и резервных генерационных мощностях. Ввиду этого сдача в эксплуатацию электростанции «Шимал-2» имеет очень большое значение. Это создает условия для повышения экономической рентабельности производственного процесса, значительного снижения объема топлива, расходуемого на производство электроэнергии, увеличения экспортного потенциала и расширения других технических возможностей. Все это свидетельствует о продолжении государством последовательных и целенаправленных шагов по укреплению экономического потенциала страны в целом", - добавил в значение глава государства.

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