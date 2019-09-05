Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании BP (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:01 )

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с председателем Совета директоров компании BP Хельге Лундом.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече было отмечено многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и BP, подчеркнуты роль развития нефтяной и газовой промышленности в диверсификации азербайджанской экономики, важность реализации крупных инфраструктурных проектов в Баку и регионах.

Отметив, что в последний раз посещал Азербайджан в 2014 году, председатель Совета директоров BP Хельге Лунд сказал, что стал свидетелем больших процессов развития, произошедших в Баку за минувший период. Подчеркнув, что 20 сентября будет отмечаться 25-летие «Контракта века», гость особо отметил роль этого проекта в развитии Азербайджана.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в азербайджанском секторе Каспия.

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