В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в штаб-квартире правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) была проведена акция по сдаче крови, сообщает в пятницу Trend.

В акции, включая Исполнительный секретариат ПЕА, приняли участие представители районных организаций по Баку и Абшерону, депутаты Милли Меджлиса.

Всего кровь сдали 300 человек, среди которых вице-премьер, зампред – и исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.