В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)

6 сентября 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в штаб-квартире правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) была проведена акция по сдаче крови, сообщает в пятницу Trend.

В акции, включая Исполнительный секретариат ПЕА, приняли участие представители районных организаций по Баку и Абшерону, депутаты Милли Меджлиса.

Всего кровь сдали 300 человек, среди которых вице-премьер, зампред – и исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
  • В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
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