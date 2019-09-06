Сиявуш Новрузов: Шаги азербайджанской оппозиции состоят только из ругани и оскорблений

6 сентября 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В месяц Мухаррам лучше сдавать кровь, чем истязать себя цепями.

Об этом сказал журналистам заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов, сообщает в пятницу Trend.

Новрузов подчеркнул, что некоторым больным крайне необходима кровь: «Сдавая кровь, мы можем им помочь. Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) каждый год проводит акцию по сдаче крови».

Депутат обратился с призывом сдавать кровь в день Ашура, советуя не прибегать к самоистязанию цепями и рассечению головы.

Сиявуш Новрузов призвал к участию в этих акциях и оппозицию. Он подчеркнул, что оппозиция не участвует в сдаче крови и посадке деревьев: «Их шаги «состоят только из ругани и оскорблений. Призываю и их принять участие в акции по сдаче крови».

Напомним, что месяц Мухаррам начался первого сентября, день Ашура придется на 10 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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