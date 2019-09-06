Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)

6 сентября 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с победителями конкурса «Финансирование магистерского образования за рубежом», объявленного Фондом молодежи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд.

В ходе встречи, прошедшей с участием исполнительного директора структуры Фарида Джафарова, Гаджиев ответил на вопросы молодежи, связанные с внешней политикой, а также с политикой, проводимой страной в сферах туризма, транспорта, торговли.

Он подчеркнул, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг больших успехов во всех направлениях государственного строительства, в том числе во внешней политике. Азербайджан - страна, проводящая действительно независимую внешнюю политику, основу которой составляют национальные интересы Азербайджана и защита интересов граждан страны. Эта стратегия, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, осуществляется по прагматичным и реалистичным принципам, с учетом исторического опыта и геополитических реалий, сказал Гаджиев.

Завотделом Администрации Президента добавил, что Азербайджан, проводя свою внешнюю политику на основе норм и принципов международного права на фоне напряженных международных отношений, не вмешивается во внутренние дела других государств, и не позволяет кому-либо вмешиваться в свои внутренние дела.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
  • Хикмет Гаджиев: Азербайджан никому не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела (ФОТО)
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