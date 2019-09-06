Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в области обеспечения международной безопасности (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение расширению сотрудничества в сфере обеспечения международной безопасности.

Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам XXII заседания Конференции спецслужб тюркоязычных государств.

"Уважаемые участники заседания! Сердечно приветствую вас на XXII заседании Конференции спецслужб тюркоязычных государств.

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в области обеспечения международной безопасности. На современном этапе возникают новые, более опасные угрозы миру и стабильности. Своевременное выявление и предотвращение этих угроз крайне важно с точки зрения национальных интересов и устойчивого развития всех государств. Для устранения угроз регионального и глобального характера необходима координация действий всех государств мира.

Укрепление связей с братскими тюркоязычными странами имеет особое значение для Азербайджана. Наше сотрудничество, осуществляемое в различных форматах, направлено на объединение усилий в направлении решения многих вопросов, в том числе касающихся обеспечения региональной безопасности, пресечения экстремизма, терроризма и сепаратизма, нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и деятельности транснациональных организованных преступных групп.

В деле борьбы с рисками и угрозами, с которыми сталкиваются наши государства, исключительная роль принадлежит специальным службам. В этом контексте Конференция спецслужб тюркоязычных государств является одним из действенных инструментов, который дает возможность координировать нашу деятельность по обеспечению безопасности и сообща искать ответы на вызовы XXI века.

Уверен, что нынешнее заседание создаст благоприятные условия для обмена опытом между партнерскими организациями и аналитическо-информационной поддержки, и тем самым внесет свой вклад в обеспечение международной безопасности. Еще раз приветствую вас в Азербайджане и желаю успехов в вашей работе", - говорится в обращении главы государства.

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