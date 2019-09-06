Зияфет Аскеров: Азербайджан и Пакистан связывают братские и дружеские отношения

6 сентября 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров встретился с делегацией Пакистана, сообщает в пятницу Trend.

Сказав, что у Милли Меджлиса с Сенатом и Национальной Ассамблеей Пакистана хорошие связи, первый вице-спикер отметил, что страны связывают узы дружбы и братства, что Азербайджанское государство придает большое значение развитию этих отношений, и что Пакистанское государство всегда поддерживает позиции, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международных организаций.

Глава делегации Муштаг Ахмед Гани рассказал о связях, развивающихся в период независимости Азербайджана, благотворительных мероприятиях, проводимых Фондом Гейдара Алиева в Пакистане.

Он подчеркнул, что в период президентства общенационального лидера Гейдара Алиева в деле развития Азербайджана были достигнуты большие успехи, и что существуют хорошие перспективы развития связей между двумя странами.

Гость подчеркнул, что Пакистан неизменно поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому вопросу, напомнил, что в 2012 году в парламенте Пакистана была принята резолюция в связи с Ходжалинским геноцидом.

На встрече присутствовал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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