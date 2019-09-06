Президент Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:07)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Бразилии – Дня независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Бразилии - постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравительном письме главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.