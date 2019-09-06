Президент Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу (версия 2)

6 сентября 2019 19:16 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:07)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Бразилии – Дня независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут служить интересам наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Бразилии - постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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