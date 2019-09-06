Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Молодежного форума ОИС (ФОТО)

6 сентября 2019 21:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тахой Айхан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Таха Айхан проинформировал министра Эльмара Мамедъярова о предстоящих мероприятиях форума и подчеркнул, что тесные отношения и контакты, установленные с Азербайджаном, будут продолжаться и в будущем.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что он доволен деятельностью Молодежного форума ОИС и пожелал организации успехов в ее дальнейшей деятельности.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с расширением сотрудничества между Азербайджаном и Молодежным форумом ОИС, а также сотрудничества Форума с международными организациями.

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Молодежного форума ОИС (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Молодежного форума ОИС (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Молодежного форума ОИС (ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Молодежного форума ОИС (ФОТО)
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