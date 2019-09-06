Президент Ильхам Алиев принял глав органов спецслужб тюркоязычных государств (версия 2)

6 сентября 2019 21:40 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:04)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял руководителей органов спецслужб тюркоязычных государств, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства выразил удовлетворение проведением в Баку очередного заседания Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств. Отметив, что заседание создает хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с двусторонним и многосторонним сотрудничеством, Президент Ильхам Алиев сказал, что между нашими странами существуют очень тесные братские отношения, основанные на доверии. Констатировав важное значение сотрудничества между органами спецслужб наших стран, глава государства подчеркнул роль этих контактов в обеспечении безопасности и региональной стабильности. Отметив, что Азербайджан принимает активное участие в процессах регионального сотрудничества, Президент Ильхам Алиев добавил, что усилия по укрепления связей будут продолжены и впредь. Глава государства выразил уверенность в том, что обсуждаемые на встрече вопросы послужат укреплению безопасности наших стран.

Выступившие на встрече гости выразили признательность за высокий уровень организации очередного заседания Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств и подчеркнули, что это мероприятие внесет вклад в дело дальнейшего расширения связей и тесного сотрудничества между соответствующими структурами наших стран.

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