Али Ахмедов: Устранение терроризма - серьезный вопрос, который должен обсуждаться в рамках İCAPP

БАКУ/Trend/ - Необходимо признать, что терроризм в целом не характерен для политической культуры Азии. Однако, к сожалению, невозможно не заметить бедствия, которые приносит терроризм людям на азиатском континенте. Я уверен, что Международная конференция азиатских политических партий (İCAPP) должным образом выполняет свою миссию в направлении устранения проблем в этой сфере.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов выступая в Баку на пятом заседании молодежного крыла и шестом – женского крыла İCAPP (İnternational Conference of Asian Political Parties).

Вице-премьер отметил, что данная конференция является важной платформой с точки зрения обсуждения различных политических проблем азиатского региона.

Вице-премьер подчеркнул, что будущее общества и человечества невозможно представить без развития, наблюдаемого сегодня в странах Азии.

«Самый большой континент в этой части света оказывает большой вклад в мировую экономику, глобальное развитие, и с точки зрения перспектив обладает большим потенциалом. В то же время, в азиатском регионе наблюдаются большие контрасты: с одной стороны наблюдается стремительное развитие, с другой - проявляют себя тенденции отставания в развитии на вызывающем беспокойство уровне. С одной стороны – богатство, а с другой стороны наблюдается бедность, что в целом характерно для азиатского региона», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, что наряду с обсуждением сегодняшних реалий Азии, на конференцию приходится большая работа по подготовке проектов в связи с будущим развитием ведением дискуссий на тему волнующих страны проблем.

«В частности следует отметить проблемы молодежи и женщин. Один из характерных для стран Азии вопросов, связан с высоким уровнем доли молодежи в составе населения, связанным с его динамическим ростом. Это говорит о том, насколько важна работа, связанная с молодежью в деятельности İCAPP. Возможна большая роль İCAPP в направлении развития демократии, прав человек, политического плюрализма. Считаю, что одно из важных условий обеспечивающих развитие стран региона связано с развитием политического плюрализма, поддержки развитию демократии, прав человека», - сказал вице-премьер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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