Али Ахмедов: Потребность граждан Азербайджана в аграрной продукции удовлетворена

7 сентября 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана вносит свой вклад в удовлетворение потребностей каждого гражданина посредством обеспечения роста объема производства аграрной продукции. Тем самым, сегодня сфера сельского хозяйства является одним из самых важных направлений.

Об этом сказал журналистам вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, передает в субботу Trend

Вице-премьер сказал, что другим направлением деятельности правительства должно стать расширение возможностей для поставки гражданам страны произведенной фермерами сельхозпродукции.

"Оказание услуг разным категориям населения, исходя из их возможностей, является одним из важных направлений современной рыночной экономики. Без этого невозможно представить рыночную экономику. В то же время организованы ярмарки для продажи сельхозпродукции по более низкой цене. Таким образом удовлетворена потребность гражданина Азербайджана в сельхозпродукции. Однако нас беспокоит вопрос, связанный с тем, что в некоторых случаях имеются попытки искусственного повышения цен. А это способствует росту цен», - отметил Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, что также необходимо принять во внимание, что принятые государством решения о значительном повышении минимальной зарплаты и пенсий оказывают влияние на рынок.

«Если увеличивается зарплата работников государственного сектора, то, естественно, будет ощущаться некоторый рост и стоимости услуг. Но все это должно осуществляться на основании принципа справедливости. Все меры, осуществляемые государством, полагаются на эти принципы», - отметил Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Ахмедов прокомментировал информацию о восстановлении в Азербайджане пособия на ребенка
Общество 14:18
Али Ахмедов: Не исключено, что оппозиция может попасть под влияние органов спецслужб иностранных государств
Политика 13:45
Али Ахмедов: Устранение терроризма - серьезный вопрос, который должен обсуждаться в рамках İCAPP
Политика 12:18
Али Ахмедов: Отдавать кровь нуждающимся всегда считалось одним из самых благородных поступков
Политика 6 сентября 16:40
В правящей партии «Ени Азербайджана» проведена акция по сдаче крови (ФОТО)
Политика 6 сентября 10:48
Узбекистан подписал соглашения с Китаем для экспорта сельхозпродукции
Бизнес 5 сентября 16:23
Лента новостей
Али Ахмедов прокомментировал информацию о восстановлении в Азербайджане пособия на ребенка
Общество 14:18
Производитель кондитерских изделий в Нахчыване расширит ассортимент своей продукции
Бизнес 14:01
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Общество 14:01
В Кыргызстане состоялось заседание Межгоссовета по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности
Кыргызстан 13:53
Азербайджанская молодежь получит возможность участия на STARTUP Day в Эстонии
ИКТ 13:53
Азербайджанская лизинговая компания вывела из обращения ценные бумаги
Финансы 13:50
Али Ахмедов: Не исключено, что оппозиция может попасть под влияние органов спецслужб иностранных государств
Политика 13:45
Мукомолы Казахстана переносят бизнес в Узбекистан из-за более выгодных условий
Бизнес 13:11
Азербайджанская СК увеличила активы
Финансы 13:04