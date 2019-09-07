Али Ахмедов: Потребность граждан Азербайджана в аграрной продукции удовлетворена

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана вносит свой вклад в удовлетворение потребностей каждого гражданина посредством обеспечения роста объема производства аграрной продукции. Тем самым, сегодня сфера сельского хозяйства является одним из самых важных направлений.

Об этом сказал журналистам вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, передает в субботу Trend

Вице-премьер сказал, что другим направлением деятельности правительства должно стать расширение возможностей для поставки гражданам страны произведенной фермерами сельхозпродукции.

"Оказание услуг разным категориям населения, исходя из их возможностей, является одним из важных направлений современной рыночной экономики. Без этого невозможно представить рыночную экономику. В то же время организованы ярмарки для продажи сельхозпродукции по более низкой цене. Таким образом удовлетворена потребность гражданина Азербайджана в сельхозпродукции. Однако нас беспокоит вопрос, связанный с тем, что в некоторых случаях имеются попытки искусственного повышения цен. А это способствует росту цен», - отметил Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, что также необходимо принять во внимание, что принятые государством решения о значительном повышении минимальной зарплаты и пенсий оказывают влияние на рынок.

«Если увеличивается зарплата работников государственного сектора, то, естественно, будет ощущаться некоторый рост и стоимости услуг. Но все это должно осуществляться на основании принципа справедливости. Все меры, осуществляемые государством, полагаются на эти принципы», - отметил Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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