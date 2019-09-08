Спикер парламента Азербайджана совершит визит в Германию

8 сентября 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во главе с председателем Огтаем Асадовым совершит визит в германскую столицу Берлин, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента.

В составе делегации будут руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Германией Ханлар Фатиев, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы, глава аппарата парламента Сафа Мирзаев и другие официальные лица.

В рамках визита члены делегации побудут в парламенте Германии, ознакомятся с условиями, созданными для депутатов в здании, котором проводятся пленарные заседания Бундестага.

На встречах с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, первым вице-президентом, мэром города Берлин Михаэлем Мюллером, вице-президентом парламента Томасом Опперманом, председателем парламентской группы Германия-Южный Кавказ Йоханесом Карслом будут обсуждаться текущее состояние межпарламентских связей, перспективы для их дальнейшего развития, опыт в области законотворчества и обмен информацией.

Визит завершится 10-го сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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