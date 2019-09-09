Испания ожидает заключения нового соглашения ЕС-Азербайджан в краткосрочной перспективе

БАКУ/Trend/ - Испания ожидает, что новое соглашение о партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном будет заключено в ближайшее время, сказал Trend временный поверенный в делах посольства Испании в Баку Игнасио Санчес Табоада.

«Правительство Испании возлагает большие надежды на заключение нового соглашения между Азербайджаном и ЕС с соответствующей статьей по либерализации торговли между Азербайджаном и государствами-членами ЕС, включая Испанию. Торговля сегодня является комплексной политикой. Именно ЕС ведет переговоры о торговых соглашениях от имени всех государств-членов. Мы ожидаем, что это соглашение будет заключено в краткосрочной перспективе после двух лет плодотворных переговоров», - сказал Табоада.

Напомним, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к облегчению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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