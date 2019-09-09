Али Ахмедов: Идея национального единства, солидарности занимает важное место в политике, осуществляемой сегодня в стране

9 сентября 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Развитие, успехи Азербайджана, грандиозные шаги в направлении улучшения благосостояния населения очевидны. Люди высоко оценивают политику Президента Ильхама Алиева и ее результаты.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, передает в понедельник Trend.

Вице-премьер отметил, что в первую очередь поддержка широким спектром политических сил политики Президента Ильхама Алиева связана с этим. Таким образом они демонстрируют, что для них государство, государственность выше партийных интересов. Он добавил, что власть приветствует формирование конструктивной позиции политических партий во имя национальных интересов и заявляет о готовности к сотрудничеству на этом основании.

Али Ахмедов, комментируя обвинения в неискренности, адресованные депутатами Эльдаром Ибрагимовым и Тахиром Рзаевым к партиям и их руководителям, занимающим позиции сотрудничества с правительством во имя национальных интересов, сказал, что обвинять их в неискренности нет никаких оснований.

«Идея национального единства, солидарности занимает важное место в политике, проводимой сегодня в стране. Стремление к объединению всех людей, политиков, партий или общественных организаций во имя этих фундаментальных ценностей является одной из основных задач. Мы с уважением относимся к каждой партии, с которой сотрудничаем во имя государственности, принимаем их как людей, искренне любящих свою родину и государство. Представители различных партий, избранных в депутаты Милли Меджлиса по воле народа, в общенациональных вопросах, осуществлении реформ поддерживают Президента Ильхама Алиева. Известные в политике Азербайджана эти люди, пользуются уважением и авторитетом, являются руководителями партий, интеллигентами. Не видеть и не оценивать это было бы несправедливостью», - сказал Али Ахмедов.

Также вице-премьер, прокомментировал отношение ПЕА к бывшим чиновникам, прежде занимавшим высокие должности, отметив, что отношение к ним не изменилось.

«Исключая чиновников, уволенных с должности из-за допущенных грубых нарушений, в отношении которых приняты предусмотренные законом меры, отставка чиновника не является и не может быть основанием для изменения отношения партии к нему. Все мы уйдем в отставку. Это не является наказанием. Надо принимать это как нормальный процесс обновления. Чиновник в отставке или депутат, неизбранный в парламент на следующий срок, опять же находятся рядом с нами, вновь поддерживают политику Президента Ильхама Алиева. Речь идет о политических убеждениях. Все, кто в свое время были на должности, верны идеям великого лидера Гейдара Алиева, политике Президента Ильхама Алиева, государству и государственности. Вместе мы сильнее», - подытожил Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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