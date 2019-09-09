Али Гасанов: Азербайджанская власть открыта к сотрудничеству с каждым лицом и с каждой группой, желающей служить государству и государственности (версия 2)

9 сентября 2019 14:07 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:49)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская власть открыта к сотрудничеству с каждым лицом и с каждой группой, желающей служить государству и государственности.

Об этом на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает в понедельник Trend.

Али Гасанов отметил, что обращение, распространенное вчера от имени представленного в руководстве правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) председателя парламентского комитета Эльдара Ибрагимова, привело к недопониманию у общественности и в социальных сетях: «Как помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, и как лицо, представленное в руководстве ПЕА, заявляю, что отношение правящей партии и действующей власти к этому вопросу, было определено общенациональным лидером, создателем государства и партии Гейдаром Алиевым, и по-прежнему остается неизменным».

Помощник Президента напомнил, что ответ общенационального лидера Гейдара Алиева, который был дан на обращение представителей азербайджанской интеллигенции, адресованное ему посредство прессы в 1992 году, был принят как манифест нового политического движения и ПЕА, являющегося авангардом этого движения. Принципы и критерии, отраженные в этом манифесте, и сегодня составляют основное кредо политической деятельности: «Это обращение Гейдара Алиева, адресованное представителям интеллигенции в 1992 году, было не просто политико-идеологической программой новой политической партии, но и независимого государства, которое мы стали строить. В обращении общенациональный лидер призывал все здравомыслящие силы Азербайджана сплотиться вокруг единой государственности и идей азербайджанства, внести свой вклад в строительство независимого и нового Азербайджанского государства».

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