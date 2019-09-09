МИД: В мероприятии в Нагорном Карабахе не участвовал ни один гражданин ОАЭ

БАКУ/Trend/ - В "седьмых панармянских играх", проведенных в оккупированном городе Азербайджана Ханкенди не принимал участие ни один гражданин ОАЭ.

Об этом сказано в информации МИД Азербайджана, передает в понедельник Trend.

Как отмечается, премьер-министр Армении Никол Пашинян шестого августа 2019 года, выступая на церемонии открытия "седьмых панармянских игр", проведенных в оккупированном городе Азербайджана Ханкенди, сказал, что в играх впервые участвуют некоторые государства, в том числе Объединенные арабские эмираты.

"Мы не впервые сталкиваемся с заявлениями представителей Армении, не соответствующими действительности. В связи с этим вопросом посольство нашей страны в ОАЭ направило ноту в министерство иностранных дел этой страны и в ответной ноте МИД сообщил, что в мероприятии, проведенном на территории Нагорного Карабаха, не участвовали никакие граждане ОАЭ. Как видно, армянская сторона целенаправленно распространяя не соответствующую действительности информацию, хочет, создать видимость "признания" незаконного сепаратистского режима. В свою очередь, все такого рода попытки завершаются разоблачением ложной информации", - сказали в министерстве.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.