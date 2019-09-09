Докладчик ПАСЕ завершила свой визит в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Торилд Сунна Эварсдоттир (Исландия) завершила свой трехдневный визит в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на сообщение ПАСЕ.

«Я хотела бы поблагодарить власти Азербайджана за организацию официальных встреч и общее содействие моему визиту», - сказала Эварсдоттир, слова которой приводятся в сообщении.

Докладчик сказала, что она была воодушевлена ​ конструктивным отношением, а также готовностью всех тех, с кем она встречалась, обсуждать щепетильные вопросы.

Как сообщается, Эварсдоттир посетила места заключения, а также встретилась с рядом активистов гражданского общества, журналистами, юристами и представителями НПО, а также местного дипломатического сообщества.

«Этот интенсивный визит дал мне прочную основу для моего доклада, который проанализирует текущую ситуацию и даст рекомендации для дальнейшего прогресса», - сказала докладчик, добавив, что она надеется представить свой доклад соответствующему комитету Ассамблеи к концу этого года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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