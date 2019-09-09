Докладчик ПАСЕ завершила свой визит в Азербайджан

9 сентября 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Торилд Сунна Эварсдоттир (Исландия) завершила свой трехдневный визит в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на сообщение ПАСЕ.

«Я хотела бы поблагодарить власти Азербайджана за организацию официальных встреч и общее содействие моему визиту», - сказала Эварсдоттир, слова которой приводятся в сообщении.

Докладчик сказала, что она была воодушевлена ​ конструктивным отношением, а также готовностью всех тех, с кем она встречалась, обсуждать щепетильные вопросы.

Как сообщается, Эварсдоттир посетила места заключения, а также встретилась с рядом активистов гражданского общества, журналистами, юристами и представителями НПО, а также местного дипломатического сообщества.

«Этот интенсивный визит дал мне прочную основу для моего доклада, который проанализирует текущую ситуацию и даст рекомендации для дальнейшего прогресса», - сказала докладчик, добавив, что она надеется представить свой доклад соответствующему комитету Ассамблеи к концу этого года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия не признает так называемые «выборы в органы местного самоуправления» в Нагорном Карабахе – МИД
Нагорно-карабахский конфликт 17:47
Производитель шоколада в Азербайджане расширяет ассортимент кондитерских изделий
Бизнес 17:22
Азербайджанская корпорация пересмотрела объемы экспорта холодильного оборудования в соседнюю страну
Бизнес 16:55
Компания «Сиязань Бройлер» значительно увеличит объем производства
Бизнес 16:20
Азербайджанский производитель продукции птицеводства наладит экспорт в ОАЭ
Бизнес 16:11
Узбекистан и Турция будут развивать грузоперевозки из Китая через Азербайджан
Бизнес 14:12
Лента новостей
"Талибан" прекратит атаки на американцев после подписания мирного соглашения
В мире 19:37
Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
В мире 19:25
Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
В мире 19:20
CNN: США в 2017 году вывезли из России своего ценного агента
США 19:05
Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
Европа 18:54
Грузинская нефтегазовая корпорация строит участок газопровода Восток-Запад
Энергетика 18:47
Пять инвестиционных проектов стоимостью свыше $140 млн реализуют в казахстанском Шымкенте (Эксклюзив)
Бизнес 18:38
МИД: В мероприятии в Нагорном Карабахе не участвовал ни один гражданин ОАЭ
Политика 18:31
Суда Азербайджанского морского пароходства участвуют в строительстве установки по очистке сточных вод
Бизнес 18:27