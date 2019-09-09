Азербайджанские студенты, показавшие высокие результаты в приемных экзаменах, удостоены Президентской стипендии (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:04)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о предоставлении президентской стипендии группе студентов, показавших самые высокие результаты по группам специальностей в приемных экзаменах в 2019-2020 учебном году, и поступивших в вузы Азербайджана.

Согласно распоряжению, предоставить Президентскую стипендию следующим студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2019/2020 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджана:

Аббасзаде Егяне Сарвар гызы

Абиевой Назрин Вугар гызы

Агамалыеву Али Ниямеддин оглу

Агамалыеву Мухаммеду Ниямеддин оглу

Агашову Тургуту Ровшан оглу

Агаеву Миркязыму Немат оглу

Агазаде Ляман Эльнур гызы

Ахундзаде Абдулле Эльхан оглу

Ахундзаде Равану Гадир оглу

Алиеву Тогрулу Аяз оглу

Алпашаеву Рашаду Кязым оглу

Аслановой Наргиз Ибрагим гызы

Азадлы Рашаду Намиг оглу

Бабаеву Эльнуру Назим оглу

Бабаеву Мохсуну Кямал оглу

Бабазаде Саде Вугар гызы

Байрамлы Турану Субхан оглу

Бадалзаде Рагиму Пярвиз оглу

Баширли Фарману Хамиз оглу

Джавадовой Гюльшан Габиль гызы

Джафарли Али Гюндуз оглу

Джафарли Малейке Малик гызы

Джафарли Севяр Эльман гызы

Джафарову Натигу Зафар оглу

Эйюбу Исмаилу Эльчин оглу

Ахмедли Фариду Ахмед оглу

Ахмедову Амилю Муса оглу

Ахмедову Надиру Низами оглу

Ахмедзаде Жале Эльхан гызы

Алиеву Эмину Амиль оглу

Алиевой Эсмер Бахруз гызы

Алиевой Фирузе Фуад гызы

Ализаде Амирхану Ясен оглу

Ализаде Вюсалу Оруджали оглу

Асадли Гюльчин Джейхун гызы

Фараджли Кямаледдину Кямиль оглу

Гаджилы Садигу Алиджан оглу

Гаджиевой Фидан Ильфан гызы

Гаджизаде Эсмер Натиг гызы

Габибуллаеву Рустаму Лачин оглу

Гасанли Кямрану Рафиг оглу

Гасанову Эшгину Эйваз оглу

Гасанову Сархану Асиф оглу

Гусейновой Айгюн Эльяр гызы

Гусейновой Диляре Сабухи гызы

Гусейновой Лале Рагиб гызы

Гусейновой Нармин Фахреддин гызы

Гусейновой Сеид Бейим Али гызы

Гусейновой Ягмур Азер гызы

Гусейнзаде Ингилабу Агабаба оглу

Ибаевой Несрин Агаммед гызы

Искендерову Искендеру Эхтирам оглу

Искендерзаде Агшину Эльдар оглу

Исмаилову Ниджату Вилаят оглу

Исмаилзаде Ниджату Рафиг оглу

Кязымлы Гахраману Руфат оглу

Керимли Яшару Фархад оглу

Гараховой Гюнай Меджид гызы

Газиевой Джамиле Рамин гызы

Гадашевой Самиле Халидшах гызы

Гочиеву Кянану Вахид оглу

Гулузаде Фидан Ульфат гызы

Гулузаде Гаракиши Ильгар оглу

Гурбанову Ахмеду Ильхам оглу

Гурбанову Ниджату Хиджран оглу

Гурбановой Эльзе Назим гызы

Махмудлу Кянану Наби оглу

Мехтиеву Мураду Метлеб оглу

Мамедли Алпарслану Дильсуз оглу

Мамедову Айхану Арзу оглу

Мамедову Кямрану Меджлум оглу

Мамедову Мазахиру Фамиль оглу

Мамедову Пярвизу Гадим оглу

Мамедовой Лейле Вугар гызы

Мамедовой Медине Вилаят гызы

Мамедовой Назрин Ровшан гызы

Мамедовой Севиндж Исмаил гызы

Мамедтагили Мураду Мухтар оглу

Мурадову Тахмину Идаят оглу

Мусаеву Азеру Муса оглу

Мусаевой Арзу Галиб гызы

Надирову Наилю Натиг оглу

Набиеву Самиру Рафиг оглу

Наджафли Нигяр Фирудин гызы

Рагимли Джавиду Ильгар оглу

Руфулле Вугару Джейхун оглу

Рзалы Усьяну Афган оглу

Садыховой Самире Араз гызы

Садыговой Нармин Азизхан гызы

Санылы Йетяр Явер гызы

Сафаралиевой Жале Мушфиг гызы

Сафарову Фазилю Тарлан оглу

Сафарову Горхмазу Сейфеддин оглу

Сафарзаде Гызбяс Танрыверди гызы

Самедову Шахрияру Шахин оглу

Шихамирли Эсмер Атяш гызы

Шикарову Исмаилу Рамиз оглу

Тагиеву Талеху Чингиз оглу

Вердиевой Нармин Анар гызы

Велиевой Айтен Ислам гызы

Юсифли Мураду Эльшан оглу

Зейналлы Алмаз Джейхун гызы.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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