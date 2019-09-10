Президент ПАСЕ посетит Азербайджан

10 сентября 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье посетит Азербайджан с официальным визитом 11-12 сентября 2019 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПАСЕ.

Как отмечается, в Баку она встретится со спикером парламента и министром иностранных дел, проведет обмен мнениями с членами парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей и дисциплинарной комиссии, а также с членами делегации Азербайджана в ПАСЕ.

Также Лилиан Мори Паскье 11 сентября примет участие в посвященном 70-летию Совета Европы "круглом столе" на тему «Наши права, наши свободы, наша Европа», который пройдет во Французско-азербайджанском университете в Баку, говорится в сообщении.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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