БАКУ /Trend/ - В Баку проходит «круглый стол» на тему «Недопустимость внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане», сообщает в среду Trend.

В мероприятии участвуют руководители ряда политических партий, НПО, функционирующих в Азербайджане, представители медиа и политические эксперты.

В мероприятии правящую партию «Ени Азербайджан» (ПЕА) представляет вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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