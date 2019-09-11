Али Ахмедов председателю партии: Почему ты выступаешь с заявлениями, которые приходят тебе на ум?

11 сентября 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов ответил на заявления председателей некоторых оппозиционных партий, прозвучавшие в ходе "круглого стола" на тему "Недопустимость внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане", проведенного с участием политических партий в Баку.

Как передает в среду Trend, Али Ахмедов сказал, что никакая организация не может вмешаться во внутренние дела какой-либо страны: "Они могут просто наблюдать. Но не могут ставить вопрос, связанный с избранием кого-либо".

Али Ахмедов также ответил на озвученные председателем Демократической партией Азербайджана Сардаром Джалалоглу комментарии по поводу встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

"Сардар Джалалоглу, ты участвовал на переговорах с Патрушевым?! Если не знаешь, почему же выступаешь с заявлениями, которые приходят тебе на ум? И у нас есть орден "Дружба". В России также есть такая традиция. Он вручается не за защиту и охрану территорий, а просто за вклад в развитие межгосударственных связей. Не надо сбивать с толку общественность несерьезными идеями. Мы не должны заниматься тут сплетнями. Впрочем, у нас другая тема для обсуждения. Нужно признать, что все прекрасно знают на какой уровень возвысился Азербайджан. Разве Азербайджан 20-летней давности был, таким как сейчас?!", - задался риторическим вопросом Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что основной целью встречи является обсуждение внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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