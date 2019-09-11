Политические партии Азербайджана, представители медиа и гражданского общества приняли заявление (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:36)

БАКУ/Trend/ - В ходе круглого стола в Баку при участии правящей партии "Ени Азербайджан" и других политических партий, представителей медиа и гражданского общества на тему "Недопустимость внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане" принято заявление, передает в среду Trend.

"Мы, представители политических партий, гражданского общества, руководители медиа и независимые политические эксперты-участники круглого стола на тему «Недопустимость внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане», всесторонне обсудив сложные и деликатные процессы, происходящие сегодня в мире и в том числе в регионе, реальные возможности и перспективы, с целью укрепления независимости Азербайджана, а также принципов государственности, обеспечения территориальной целостности, полной национальной солидарности в судьбоносных вопросах, повышения уровня жизни народа, еще большего усиления экономического и военного потенциала Азербайджана, авторитета на международной арене:

- заявляем, что однозначно будем поддерживать шаги, включая и военное решение, в направлении скорейшего освобождения азербайджанских территорий, оккупированных Арменией,

- выражаем необходимость для каждого гражданина, независимо от его политической принадлежности, оказания всесторонней и однозначной поддержки строительству армии и вооруженным силам,

- поддерживаем осуществляемые в стране реформы, считаем важным их последовательность и неуклонность,

- учитывая необходимость совместной деятельности в направлении достижения гражданского мира и национальной солидарности, призываем соблюдать в политической борьбе этические нормы, не допускать поступков, противоречащих национальным, моральным и нравственным ценностям, а также созданию среды продолжительного диалога, не распространять информацию оскорбительного, клеветнического характера в социальных сетях и СМИ,

- в частности отмечаем недопустимость какого либо противоречащего международному праву внешнего вмешательства в избирательный процесс в Азербайджане и считаем необходимым совместную деятельность против такого вмешательства», говорится в совместном заявлении участников "круглого стола"

В заявлении сказано:



"Мы, представители политических партий, гражданского общества, руководители медиа и независимые политические эксперты, принявшие участие в круглом столе на тему «Недопустимость внешних вмешательств в политические процессы в Азербайджане», всесторонне обсудив сложные и тонкие процессы происходящие сегодня в международном мире, в том числе в регионе, реальные возможности и перспективы, с целью укрепления независимости Азербайджана, а также принципов государственности, обеспечения территориальной целостности, полной национальной солидарности в судьбоносных вопросах, повышения уровня жизни народа, еще большего усиления экономического и военного потенциала Азербайджана, авторитета на международной арене:



- заявляем, что однозначно будем поддерживать шаги, включая военное решение, в направлении скорейшего освобождения азербайджанских территорий, оккупированных Арменией,



- выражаем необходимость оказания всесторонней и однозначной поддержки строительству армии и вооруженным силам каждым гражданином независимо от политической принадлежности,



- поддерживаем осуществляемые в стране реформы, считаем важным их последовательность и продолжительность,



- учитывая необходимость совместной деятельности в направлении гражданского мира и национальной солидарности, призываем соблюдать в политической борьбе этические нормы, не допускать поступков, противоречащих национально-моральным и нравственным ценностям, в то же время к созданию среды продолжительного диалога, не распространять информацию оскорбительного, клеветнического характера в социальных сетях, в том числе в СМИ,



- в частности отмечаем недопустимость какого либо противоречащего международному праву внешнего вмешательства в избирательный процесс в Азербайджане и считаем необходимым совместную деятельность против таких вмешательств».

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