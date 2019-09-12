В Баку начало работу ежегодное заседание Всемирной ассоциации советов печати (версия 2)

12 сентября 2019 11:13 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:50)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начало работу ежегодное заседание Всемирной ассоциации советов печати, сообщает в четверг Trend.

В мероприятии участвуют помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, представители около 20 стран Азии, Африки, Европы, в том числе Турции, Индии, Бангладеш, Непала, Кении, Зимбабве, Ирака, Косово, Македонии, Шри-Ланки, Танзании, Уганды, а также представители средств массовой информации Азербайджана.

В заседании также участвуют руководители и эксперты таких международных организаций, как ООН, Совет Европы, а также местных медиа-структур.

Председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашев напомнил, что Всемирная ассоциация советов печати была создана в 1992 году. «Журналисты из различных американских штатов, Турции, Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Зимбабве, Кении, Македонии и других стран создали такую структуру. С тех пор в странах-членах структуры проводятся мероприятия, выдвигаются предложения по устранению проблем, с которыми сталкиваются журналисты, преград, которые возникают в связи с получением информации, обсуждаются тенденции развития медиа в мире», - сказал он.

Амашев отметил, что в Азербайджан уже прибыли представители из более чем 15 стран, а также ожидается приезд гостей из еще ряда стран.

Отметим, что участники мероприятия выступят с докладами о состоянии свободы слова и медиа в своих странах, проблемах, существующих в странах-членах структуры.

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