Али Гасанов: Азербайджан - одна из немногочисленных стран, однозначно отказавшихся от государственного регулирования СМИ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из немногочисленных стран региона и мира, которая еще в 1998 году упразднила министерство печати и информации, и однозначно отказалась от государственного регулирования СМИ.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, выступая на ежегодном заседании Всемирной ассоциации советов печати, проводимом в Баку, сообщает в четверг Trend.

Гасанов отметил, что в результате большого значения, придаваемого в Азербайджане на государственном уровне свободе слова и выражения мнения, никаких ограничений в вещании передач транснациональных медиа-структур на территории страны нет, граждане свободно пользуются такими социальными сетями, как Facebook, Twitter, Youtube, Instaqram.

Напомнив об историческом пути, который в период независимости прошла до сегодняшнего дня азербайджанская национальная пресса, Гасанов сказал: «Функционирующие сегодня в Азербайджане СМИ свободно и независимо исследуют события, происходящие в обществе, политику, проводимую государством, а также процессы, протекающие в мире, отражают на своих страницах мнения граждан, доводя их до внимания властей. СМИ могут свободно собирать любую информацию, критиковать или поддерживать политику, проводимую властями".

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