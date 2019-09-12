Али Гасанов: Азербайджан - одна из немногочисленных стран, однозначно отказавшихся от государственного регулирования СМИ

12 сентября 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из немногочисленных стран региона и мира, которая еще в 1998 году упразднила министерство печати и информации, и однозначно отказалась от государственного регулирования СМИ.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, выступая на ежегодном заседании Всемирной ассоциации советов печати, проводимом в Баку, сообщает в четверг Trend.

Гасанов отметил, что в результате большого значения, придаваемого в Азербайджане на государственном уровне свободе слова и выражения мнения, никаких ограничений в вещании передач транснациональных медиа-структур на территории страны нет, граждане свободно пользуются такими социальными сетями, как Facebook, Twitter, Youtube, Instaqram.

Напомнив об историческом пути, который в период независимости прошла до сегодняшнего дня азербайджанская национальная пресса, Гасанов сказал: «Функционирующие сегодня в Азербайджане СМИ свободно и независимо исследуют события, происходящие в обществе, политику, проводимую государством, а также процессы, протекающие в мире, отражают на своих страницах мнения граждан, доводя их до внимания властей. СМИ могут свободно собирать любую информацию, критиковать или поддерживать политику, проводимую властями".

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Гасанов: Азербайджанская власть открыта к сотрудничеству с каждым лицом и с каждой группой, желающей служить государству и государственности
Политика 9 сентября 13:49
Али Гасанов: Попытка переложить на других горькие результаты бездарной деятельности...
Политика 4 сентября 13:17
Али Гасанов: История указала вам ваше истинное место за попытку ее сфальсифицировать
Политика 3 сентября 17:31
В столице Азербайджана отмечается праздник Победы Турции
Политика 30 августа 20:08
Али Гасанов: Грозить оружием было характерно для правительства ПНФ-Мусават, в котором состоял Али Керимли
Политика 30 августа 18:19
Али Гасанов: Великий победоносный поход азербайджанской армии за освобождение наших земель не за горами!
Политика 30 августа 17:04
Лента новостей
Моя цель в спорте — попасть на Олимпиаду: Вероника Гудис о подготовке к Чемпионату мира по художественной гимнастике в Баку
Общество 12:55
Сверловская область РФ отправит в Азербайджан несколько бизнес-миссий
Бизнес 12:53
Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
Культура 12:48
Anglo Asian Mining огласила планируемые в этом году объемы добычи золота в Азербайджане
Бизнес 12:46
Таджикистан и Великобритания создали торговую палату
Таджикистан 12:32
Азербайджан - важный торговый партнер России на Южном Кавказе - министр
Бизнес 12:29
Турция увеличила экспорт стройматериалов почти на 20%
Турция 12:28
“Детская Горячая Линия”, поддерживаемая компанией Azercell, приняла 1547 обращений за летние месяцы
ИКТ 12:22
Экспорт оборонной промышленности Турции вырос почти на 40% (Эксклюзив)
Турция 12:22