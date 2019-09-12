Али Гасанов: Азербайджан - одна из немногочисленных стран, однозначно отказавшихся от государственного регулирования СМИ (версия 3)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:36)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из немногочисленных стран региона и мира, которая еще в 1998 году упразднила министерство печати и информации, и однозначно отказалась от государственного регулирования СМИ.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, выступая на ежегодном заседании Всемирной ассоциации советов печати, проводимом в Баку, сообщает в четверг Trend.

Гасанов отметил, что в результате большого значения, придаваемого в Азербайджане на государственном уровне свободе слова и выражения мнения, никаких ограничений в вещании передач транснациональных медиа-структур на территории страны нет, граждане свободно пользуются такими социальными сетями, как Facebook, Twitter, Youtube, Instaqram.

Напомнив об историческом пути, который в период независимости прошла до сегодняшнего дня азербайджанская национальная пресса, Гасанов сказал: «Функционирующие сегодня в Азербайджане СМИ свободно и независимо исследуют события, происходящие в обществе, политику, проводимую государством, а также процессы, протекающие в мире, отражают на своих страницах мнения граждан, доводя их до внимания властей. СМИ могут свободно собирать любую информацию, критиковать или поддерживать политику, проводимую властями. В настоящее время общее число СМИ, официально зарегистрированных в Азербайджане, превышает пять тысяч. По показателю количества СМИ Азербайджан в первых рядах среди стран СНГ и Восточной Европы. В стране издается до 40 ежедневных, более 200 еженедельных и ежемесячных газет и журналов и др., функционирует около 300 информационных и аналитических интернет-сайтов, около 20 информационных агентств, в районах и регионах страны функционирует около 100 средств массовой информации. В Азербайджане функционируют 11 общереспубликанских, 4 спутниковых, 13 региональных и 17 кабельных телеканалов, 25 интернет-телеканалов и 14 радиоканалов. Успешно работает учрежденная в 2005 году в стране Общественная компания телерадиовещания».

По словам помощника Президента, в стране более трех миллионов пользователей соцсетей, что является очень большой цифрой для страны с населением в 10 миллионов человек: «В результате значения, придаваемого на государственном уровне социальным сетям, функционируют официальные профили Президента Азербайджана Ильхама Алиева и большинства государственных структур, отдельных должностных лиц. Власть регулярно выражает свое отношение к вопросам, поднимаемым в социальных сетях, относится к интернету как к одному из источников информации и использует его. Из наблюдений и анализа становится ясно, что в последние годы социальные сети стремятся расширить возможности влияния на общественное мнение. Но здесь необходимо отметить тот момент, что наряду с чертами, положительно характеризующими роль социальных сетей, проявляются и негативные тенденции".

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