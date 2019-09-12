В Баку начало работу ежегодное заседание Всемирной ассоциации советов печати (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 10:50)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начало работу ежегодное заседание Всемирной ассоциации советов печати, сообщает в четверг Trend.

В мероприятии участвуют помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, представители около 20 стран Азии, Африки, Европы, в том числе Турции, Индии, Бангладеш, Непала, Кении, Зимбабве, Ирака, Косово, Македонии, Шри-Ланки, Танзании, Уганды, а также представители средств массовой информации Азербайджана.

В заседании также участвуют руководители и эксперты таких международных организаций, как ООН, Совет Европы, а также местных медиа-структур.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выступил на собрании.

Напомнив об историческом пути, который в период независимости прошла до сегодняшнего дня азербайджанская национальная пресса, Гасанов сказал: «Функционирующие сегодня в Азербайджане СМИ свободно и независимо исследуют события, происходящие в обществе, политику, проводимую государством, а также процессы, протекающие в мире, отражают на своих страницах мнения граждан, доводя их до внимания властей. СМИ могут свободно собирать любую информацию, критиковать или поддерживать политику, проводимую властями.

В настоящее время общее число СМИ, официально зарегистрированных в Азербайджане, превышает пять тысяч. По показателю количества СМИ Азербайджан в первых рядах среди стран СНГ и Восточной Европы. В стране издается до 40 ежедневных, более 200 еженедельных и ежемесячных газет и журналов и др., функционирует около 300 информационных и аналитических интернет-сайтов, около 20 информационных агентств, в районах и регионах страны функционирует около 100 средств массовой информации.

В Азербайджане функционируют 11 общереспубликанских, 4 спутниковых, 13 региональных и 17 кабельных телеканалов, 25 интернет-телеканалов и 14 радиоканалов. Успешно работает учрежденная в 2005 году в стране Общественная компания телерадиовещания»

По словам помощника Президента, в стране более трех миллионов пользователей соцсетей, что является очень большой цифрой для страны с населением в 10 миллионов человек: "В результате значения, придаваемого на государственном уровне социальным сетям, функционируют официальные профили Президента Азербайджана Ильхама Алиева и большинства государственных структур, отдельных должностных лиц. Власть регулярно выражает свое отношение к вопросам, поднимаемым в социальных сетях, относится к интернету как к одному из источников информации и использует его".

Председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашев напомнил, что Всемирная ассоциация советов печати была создана в 1992 году. «Журналисты из различных американских штатов, Турции, Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Зимбабве, Кении, Македонии и других стран создали такую структуру. С тех пор в странах-членах структуры проводятся мероприятия, выдвигаются предложения по устранению проблем, с которыми сталкиваются журналисты, преград, которые возникают в связи с получением информации, обсуждаются тенденции развития медиа в мире», - сказал он.

Амашев отметил, что в Азербайджан уже прибыли представители из более чем 15 стран, а также ожидается приезд гостей из еще ряда стран.

Принявший участие на мероприятии посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал, что Турция считает необходимым решение в кратчайшие сроки самой большой раны Азербайджана — Нагорно-карабахского конфликта.

"В вопросе карабахского конфликта Турция поддерживает Азербайджан. Армяне, которые убили сотни людей в Ходжалы, обвиняют Турцию в совершении геноцида. Поэтому раскрыть миру правду об этой клевете — одна из главных задач, стоящих перед азербайджанскими и турецкими медиа."

Отметим, что участники мероприятия выступят с докладами о состоянии свободы слова и медиа в своих странах, проблемах, существующих в странах-членах структуры.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.