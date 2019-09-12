Президент Ильхам Алиев ознакомился с состоянием школы номер 101 в Сураханском районе Баку после капремонта и реконструкции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился с состоянием полной средней школы номер 101 имени Ами Мамедова в Сураханском районе Баку после капитального ремонта и реконструкции, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и директор школы Саида Мамедова подробно проинформировали главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что здание полной средней школы номер 101 построено в 1937 году. В то время был сдан в эксплуатацию трехэтажный корпус на 400 ученических мест. А в 1960 году был построен вспомогательный корпус, состоящий из 4 классов. В 2012-2013-х годах было сдано в эксплуатацию дополнительное здание на 400 мест, состоящее из 20 классных комнат. На основании Государственной программы по социально-экономическому развитию Баку и прилегающих поселков в мае этого года здание учебного заведения, построенное в 1937 году, было снесено, и на его месте началось строительство дополнительного корпуса на 360 мест, состоящего из 15 классных комнат. Строительные работы были проведены на высоком уровне. Отныне в школе в одну смену будут учиться 985 учащихся. Обучением и воспитанием детей занимаются 62 учителя.

Было сообщено, что в школе имеются 35 классных комнат, кабинет информатики, лаборатория, спортивный и актовый залы, военный кабинет и столовая. Классные комнаты оснащены необходимыми учебными пособиями. Интернет, мебель, инвентарь и другое необходимое оборудование в школе находятся на уровне современных стандартов.

Было сообщено, что ученики и выпускники школы успешно участвуют в различных международных состязаниях знаний и спортивных соревнованиях, олимпиадах. Выпускники этого учебного заведения отличаются высокими результатами на приемных экзаменах в вузы. По статистике 2019 года 80 процентов выпускников школы стали студентами.

Во дворе школы проведена широкая работа по благоустройству, созданы футбольная и волейбольная площадки.

Глава государства Ильхам Алиев побеседовал с директором школы Саидой Мамедовой.

Президент Ильхам Алиев: Есть и открытая футбольная площадка. Созданы прекрасные условия. Поздравляю вас.

Саида Мамедова: Выражаю признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой. Вы построили для нас такую современную школу. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Отметим, что в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных в специальной Государственной программе по ускорению социально-экономического развития города Баку и его поселков, успешно осуществляется целенаправленный процесс капитальной реконструкции учебных заведений, строительства новых зданий для школ и детских садов. Наряду со столицей и пригородными поселками, повсеместно в республике здания средних школ реконструируются на уровне высоких стандартов, оснащаются необходимым оборудованием, на территориях учебных заведений проводится работа по благоустройству. Вся работа, проводимая в образовательной сфере, служит дальнейшему развитию человеческого капитала в Азербайджане.

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