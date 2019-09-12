Азербайджан не признает «выборы» в Крыму, проводимые без согласия Украины – МИД

12 сентября 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, как то закреплено в Конституции Украины.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя прошедшие на Крымском полуострове так называемые «местные выборы», сообщает в четверг Trend.

Следовательно, Азербайджан не признает какие-либо «выборы», проводимые без согласия правительства Украины, сказала она.

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