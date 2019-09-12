Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде поблагодарил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде направил благодарственное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент! Выражая пожелание и волю верующих Кавказского региона, передаю Вам — достойному сыну азербайджанского народа, нашему государственному руководителю и известному политическому деятелю мира — приветствия и признательность. То, что Ваше превосходительство удостоило меня по случаю моего 70-летнего юбилея и 40-летия деятельности как шейхульислама самой высокой государственной награды — ордена "Гейдар Алиев", является показателем высокого уважения и доверия к моей личности и верующим Азербайджана, исключительным случаем, который редко встречается в истории исламского мира и религиозных центров. Вручив высшую государственную награду нашего независимого государства религиозному деятелю, Вы, Ваше превосходительство, открыли новую страницу в общественно-духовных ценностях мировой истории. Оценка, данная благодаря Вашему благородству деятельности шейхульислама, также служит подтверждением и одобрением особого отношения к национально-религиозным ценностям в Азербайджанском государстве, славы Вашего превосходительства, которая, перешагнув границы нашей страны, распространилась в Кавказском регионе, исламском мире и на международной арене.

Ваше превосходительство! Ваши неоценимые усилия, направленные на укрепление государственной независимости Азербайджана, наращивание его экономической мощи, являются источником нашей гордости. Ваши практические дела по обеспечению высокого уровня религиозно-государственных отношений в Азербайджане, материальное и моральное содействие возрождению национально-культурного наследия, забота о религиозных памятниках и покровительство им на государственном уровне высоко оцениваются на международной арене как образец мудрой политики. С гордостью можем сказать, что сегодняшние успехи, ведущая роль Азербайджана в процессе межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога в мировом масштабе обусловлены Вашей политической волей и глобальными инициативами. Благодаря отвечающим велению времени глобальным идеям Вашего превосходительства, в которых человечество ощущает духовную потребность в ХХI веке, Бакинскому процессу, автором которого Вы являетесь, объявленным Вами годам мультикультурализма, исламской солидарности Азербайджан вошел в историю как образцовое пространство толерантности и общечеловеческой солидарности. Историческое решение Вашего превосходительства о проведении II Бакинского саммита религиозных лидеров мира высоко оценивается международной общественностью, влиятельными религиозными лидерами. Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, созданный с благословения Вашего превосходительства при Управлении мусульман Кавказа, являясь торжеством Ваших идей, еще раз подтвердил статус Азербайджана как центра деятельности в этом направлении в мировом масштабе.

Ваше превосходительство! Присуждение мне высшей награды Азербайджанского государства — ордена "Гейдар Алиев" - является источником нескончаемой гордости для меня. Высшая государственная награда, носящая имя великого лидера, явилась вершиной всех моих наград. Трудно выразить словами, насколько большое значение для меня имеет этот орден, увековечивший имя моего брата, имя которого и память о котором очень дороги мне. Для азербайджанского народа, верующих Азербайджана, для меня лично, как шейхульислама, - высокая честь видеть в делах Вашего превосходительства продолжение высокого духовного пути великого лидера Гейдара Алиева.

Уважаемый господин Президент! Горжусь оценкой, данной моей деятельности в сердечном поздравительном послании, адресованном Вами в день моего рождения, еще раз выражаю Вам глубокую благодарность и признательность за проявленное ко мне внимание, доверие, продемонстрированное к занимаемому мною положению. Да ниспошлет Аллах успехов Вашей неоценимой деятельности во имя благосостояния азербайджанского народа, приумножения могущества государства, восстановления нашей территориальной целостности, передаю Вам и Вашей прекрасной семье самые добрые пожелания.

Ваше превосходительство! Мы, религиозные деятели, весь азербайджанский народ, верим, что с помощью Всевышнего и под Вашим руководством Азербайджан добьется еще больших успехов в мировом масштабе, и мы, как всегда, будем гордиться Вами — нашим мудрым главой государства. Да поможет Вам Всевышний Аллах, да пребудут Его Милость и Милосердие с азербайджанским народом и государством!", - говорится в письме.

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