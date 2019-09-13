Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)

13 сентября 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия Центра.

Министр образования Джейхун Байрамов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созданных в Центре условиях.

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
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