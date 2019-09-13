ООН: Азербайджанское правительство достигло больших успехов в миграционной сфере

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское правительство достигло больших успехов в миграционной сфере.

Об этом, выступая на заседании Комитета ООН по защите прав всех трудовых мигрантов и членов их семей, посвященном на тему «Пути решения основных проблем трудовых мигрантов на фоне глобальных кризисов в изменяющемся мире», - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета Джан Унвер, сообщает в пятницу Trend.

По словам главы Комитета, законодательство Азербайджана в миграционной сфере достойно одобрения.

Унвер добавил, что миграция является одной из глобальных проблем в мире: «Эта проблема не проходит бесследно ни для одной страны. В поисках лучшей жизни миллионы людей эмигрируют из одной страны в другую. Но и по прибытию в другую страну они также сталкиваются с многочисленными проблемами, и эти обстоятельства делают необходимым отнести их к уязвимым группам. К сожалению, попадая в такую нежелательную ситуацию, они оказываются без защиты, и поэтому в ООН прилагают серьезные усилия для решения этих проблем».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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