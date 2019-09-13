Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в школе № 113 в поселке Кюрдаханы, созданными после реконструкции (ФОТО) (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 16:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта и работами по реконструкции, проведенными в полной средней школе номер 113 имени Гусейнбалы Агавердиева в поселке Кюрдаханы.

Вначале Первый вице-президент посмотрела памятник шехидам-уроженцам Кюрдаханы, среди которых есть и выпускники школы.

Отметим, что текущие ремонтные работы в здании школы, начавшей функционировать в 1971 году, проводились в 2006 году. Через два года – в 2008 году с учетом плотности учащихся был построен дополнительный корпус на 300 мест.

В мае этого года по указанию Первого вице-президента Мехрибан Алиевой учебное заведение было реконструировано.

Раньше предметные кабинеты находились в непригодном состоянии, что препятствовало качеству учебного процесса. Однако в новом учебном году эта проблема устранена.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с классными комнатами, предметными кабинетами, кабинетом информатики и лингафонным кабинетом, библиотекой, актовым и спортивным залами. Она была проинформирована о том, что в двух корпусах имеются 47 классных комнат, два кабинета информатики и один лингафонный кабинет, предметные кабинеты по химии, биологии, физике, актовый, спортивный и музыкальный залы.

До ремонта школа была рассчитана на 1150 ученических мест. В настоящее время за счет дополнительных классных комнат здесь созданы условия для обучения 1200 учащихся. Во дворе учебного заведения проведены озеленение и благоустройство, созданы беговая и футбольная площадки, отвечающие современным требованиям.

Встретившись с коллективом школы и пожелав им успехов в новом учебном году, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала:

"Очень рада находиться здесь сегодня. Вам, наверное, известно, что в мае нынешнего года уважаемый Тельман Алиев пригласил меня к себе домой, и в том же месяце я с дочерью посетила поселок Кюрдаханы. За чайным столом мы обстоятельно побеседовали о проблемах поселка. Тогда я посмотрела эту школу, и были даны необходимые поручения по решению вопросов, беспокоящих жителей. Очень рада, что школа номер 113 за короткий срок, то есть в течение трех месяцев, отремонтирована, можно сказать, реконструирована на современном уровне. Уверена, что эта школа в новом учебном году станет приятным подарком как ученикам, так и их родителям.

Школа была построена в 1971 году, в 2008 году возведен дополнительный корпус, который за это время был несколько раз отремонтирован. Однако, несмотря на это, он был в непригодном состоянии. А сейчас это прекрасная, современная новая школа, оснащенная всем необходимым оборудованием. Здесь могут учиться 1200 учащихся. Но, опять же принимая во внимание просьбу жителей и то, что число учащихся превышает 2000 человек, я считаю, что есть необходимость в строительстве в поселке Кюрдаханы новой школы. Поручения даны, и скоро начнется строительство новой школы.

До этого я приняла участие в открытии прекрасного парка. Парк, общей площадью 2,6 гектара, расположен на территории, которая в свое время называлась Зейтунлуг. Жители просили: прекрасно было бы, чтобы было такое место для проведения досуга. Современный, прекрасный, полностью реконструированный парк уже передан в пользование жителей. А самое главное это то, что все деревья сохранены, ни одно дерево не срублено. В то же время создана современная осветительная система, построены детская площадка, современное кафе. Очень рада, что за столь короткий срок мы увидели результат этой работы.

Это – результаты политики, проводимой Президентом Азербайджана. Вам известно, что более 15 лет реализуются программы развития города Баку, прилегающих поселков, регионов. Цель заключается в том, чтобы в каждом поселке, в каждом регионе, в каждом селе нашей страны шли процессы модернизации, развития, обновления. А главная цель этого – повысить уровень жизни людей. Сегодня наша столица Баку – один из красивейших городов мира.

Я очень рада и поздравляю вас. Передайте мои приветствия, уважение, поздравления всем жителям поселка Кюрдаханы. Большое спасибо".

В целом, сегодня в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района высокими темпами идут созидательная работа и благоустройство. В поселке с населением 12 тысяч 200 человек успешно продолжается газификация, проводится работа по развитию дорожной инфраструктуры, восстанавливаются улицы, устанавливается новая осветительная система.

Житель Кюрдаханы Тельман Алиев и заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Ширинханым Аббасова выразили признательность Первому вице-президенту за проявленное внимание.

Тельман Алиев: Большое спасибо, что приехали. Вы проделали большую работу. У нас прекрасные дороги. Большое спасибо. Пусть Аллах дарует здоровье Вам и Вашей семье.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Относительно дорог могу сказать, что полностью реконструированы 115 внутрипоселковых улиц, дороги общей протяженностью 70 километров. А это, конечно, большое удобство для проживающих здесь людей№.

Ширинханым Аббасова: Уважаемая Мехрибан ханым, приветствуем Вас от имени коллектива нашей школы, выражаем Вам признательность. И от имени жителей, и от имени педагогического коллектива школы говорим Вам «Большое спасибо!». Мы высоко ценим Вашу большую работу. Большое спасибо.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Большое спасибо, это мой долг. Вы знаете, я всегда стремлюсь к общению с людьми, стараюсь услышать их проблемы. Знаете, и я, и господин Президент всегда рядом с вами. Вы – источник нашей силы.

Ширинханым Аббасова: От имени коллектива школы заверяем Вас в том, что в ответ за проделанную Вами большую работу мы будем еще более настойчиво трудиться, посвятим все свои силы и умения обучению и воспитанию молодого поколения. От имени жителей поселка, педагогического коллектива школы еще раз выражаем Вам признательность. Спасибо.

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