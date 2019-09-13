Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)

13 сентября 2019 23:23 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии в Наримановском районе города Баку реконструированной улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проведенной реконструкции.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 28 марта 2019 года реконструкция улицы Ашуга Моллы Джумы городского значения и прилегающих к ней дорог на территории Наримановского района Баку была поручена Азербайджанскому государственному агентству автомобильных дорог, и эта работа выполнена за короткий срок на высоком уровне. На улице Моллы Джумы, части улиц Гасана Алиева и Юсифа Везира Чеменземинли, а также дорогах, соединяющих улицы Моллы Джумы и Ахмеда Раджабли, создана новая современная инфраструктура. Общая протяженность реконструированных дорог составляет 6 километров.

Реализуется цикл мероприятий по прокладке в столице новых дорог, проектированию и строительству путепроводов, подземных и надземных пешеходных переходов, многоэтажных автомобильных стоянок, ремонту и реконструкции существующих дорожных сооружений. Благодаря проведенной до сих пор работе в столице и прилегающих к ней поселках сформировалась новая альтернативная дорожная инфраструктура, обеспечен удобный и скоростной проезд из центра города по ряду направлений, в том числе в прилегающие поселки, на некоторых дорогах устранены ограничения и задержки в движении автомобилей, увеличена пропускная способность некоторых дорог, упрощено использование автомагистрали, открыты параллельные новые дороги, достигнуты другие подвижки. В целом, с 2003 года в республике реконструировано, восстановлено и отремонтировано более 16 тысяч километров автомобильных дорог, свыше 500 километров из них - за 8 месяцев 2019 года. До конца этого года протяженность реконструированных, восстановленных и отремонтированных дорог в нашей стране составит свыше 17 тысяч километров. С 2003 года только в Баку реконструировано, отремонтировано и восстановлено 1500 километров автомобильных дорог, в том числе более 200 километров - за 8 месяцев 2019 года.

В заключение была сделана фотография на память.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
В Азербайджане создается Шарурский промышленный квартал
Политика 19:03
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Водный кодекс Азербайджана
Политика 19:00
Президент Ильхам Алиев выделил 2 миллиона манатов на устранение последствий стихийного бедствия в Агсуинском районе
Политика 18:16
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО)
Политика 13:00
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО)
Политика 12:40
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе номер 208 в Баку (ФОТО)
Политика 12:24
Лента новостей
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов на севере Ирака
Турция 23:39
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии
США 23:19
Эрдоган: Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе
Турция 22:57
Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии
В мире 22:40
В Каспийском море произошло землетрясение
Общество 22:15
В Газе 55 палестинцев получили ранения в стычках с израильской армией
Израиль 21:58
Китай на переговорах с США стремится разделить вопросы торговли и безопасности
Китай 21:36
Помощник госсекретаря США примет участие в 63-й конференции МАГАТЭ
США 21:26
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
США 21:03