Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной в Баку улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог (ФОТО) (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии в Наримановском районе города Баку реконструированной улицы Ашуга Моллы Джумы и прилегающих к ней дорог, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проведенной реконструкции.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 28 марта 2019 года реконструкция улицы Ашуга Моллы Джумы городского значения и прилегающих к ней дорог на территории Наримановского района Баку была поручена Азербайджанскому государственному агентству автомобильных дорог, и эта работа выполнена за короткий срок на высоком уровне. На улице Моллы Джумы, части улиц Гасана Алиева и Юсифа Везира Чеменземинли, а также дорогах, соединяющих улицы Моллы Джумы и Ахмеда Раджабли, создана новая современная инфраструктура. Общая протяженность реконструированных дорог составляет 6 километров.

Реализуется цикл мероприятий по прокладке в столице новых дорог, проектированию и строительству путепроводов, подземных и надземных пешеходных переходов, многоэтажных автомобильных стоянок, ремонту и реконструкции существующих дорожных сооружений. Благодаря проведенной до сих пор работе в столице и прилегающих к ней поселках сформировалась новая альтернативная дорожная инфраструктура, обеспечен удобный и скоростной проезд из центра города по ряду направлений, в том числе в прилегающие поселки, на некоторых дорогах устранены ограничения и задержки в движении автомобилей, увеличена пропускная способность некоторых дорог, упрощено использование автомагистрали, открыты параллельные новые дороги, достигнуты другие подвижки. В целом, с 2003 года в республике реконструировано, восстановлено и отремонтировано более 16 тысяч километров автомобильных дорог, свыше 500 километров из них - за 8 месяцев 2019 года. До конца этого года протяженность реконструированных, восстановленных и отремонтированных дорог в нашей стране составит свыше 17 тысяч километров. С 2003 года только в Баку реконструировано, отремонтировано и восстановлено 1500 километров автомобильных дорог, в том числе более 200 километров - за 8 месяцев 2019 года.

В заключение была сделана фотография на память.

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