Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям (ФОТО) (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:40)

БАКУ /Trend/ - В пятницу состоялось открытие Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Министр образования Джейхун Байрамов подробно проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что Бакинский государственный центр профессионального образования по промышленности и инновациям, созданный в 2016 году на основе соглашения, подписанного между Министерством образования и компаний "KT Консорциум" Республики Корея, является учебным заведением профессионального образования, основанным на стандартах международного образования, осуществляющим подготовку конкурентоспособных кадров, готовых к потребностям глобальной промышленности.

В Центре предусматривается подготовка специалистов, организующих производственные процессы в промышленных структурах и способных работать с инновационными технологиями.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия Центра.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Центре профессионального образования.

Было сообщено, что Центр создан на основе модели профессионального образования Республики Корея. В Центре созданы все условия для формирования теоретических знаний и практических навыков. Учащиеся будут получать здесь знания во многих областях – от технического обслуживания автомобилей до моделей, сформированных на основе новшеств ИКТ. Центр, оснащенный самой современной материально-технической базой, предусматривает возможность обучения по 8 различным специальностям в рамках годовых программ. Учебный процесс будет организован в совершенно новом формате квалифицированными специалистами, прошедшими обучение в Корее. Студентам, завершившим обучение по этим специальностям, будут созданы широкие возможности для продолжения образования и трудоустройства. Они будут усваивать умения и навыки практической реализации полученных знаний по своим специальностям. Наряду с обучением восьми техническим специальностям, в Центре будут также организованы краткосрочные курсы специализации. Кроме того, студенты смогут участвовать в курсах, обладающих международными сертификатами.

Создание подобных профессиональных школ имеет очень важное значение для тех, кто не сумел поступить в высшие учебные заведения. Выпускник, не принятый в вуз, поступив в такую профессиональную школу и овладев профессиональными навыками, сможет в будущем работать в любой сфере. Реализация таких проектов, способствуя развитию профессионального образования, также играет важную роль в повышении занятости.

С целью обеспечения прозрачного, рационального управления внебюджетными доходами и расходами государственных учреждений профессионального образования в централизованном порядке и повышения роли механизма финансирования в развитии профессионального образования создан Фонд развития профессионального образования, подготовлен ряд нормативно-правовых актов в области профессионального образования. Рационализация и оптимизация сети учреждений профессионального образования, осуществляемые путем объединения учреждений профессионального образования и создания центров профессионального образования, специализирующихся по определенным профессиональным направлениям, создание пилотных учреждений профессионального образования, отвечающих современным стандартам, являются одной из важных задач, поставленных в Дорожной карте.

В 2018 году на базе 55 учреждений профессионального образования, функционирующих в регионах и Баку, созданы 24 государственных центра профессионального образования. Планируется создание еще двух центров в указанном направлении.

Бакинский государственный центр профессионального образования по промышленности и инновациям уже получил статус юридического лица публичного права. Идет подготовка к приданию статуса юридического лица публичного права и другим центрам профессионального образования. Наряду с этим, в "Стратегической дорожной карте по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджане" на первоначальном этапе в качестве цели определено создание до 2020 года 10 пилотных учреждений профессионального образования различного направления. Согласно Стратегической дорожной карте, для того, чтобы пилотные учреждения профессионального образования отвечали современным стандартам и осуществляли деятельность в соответствии с требованиями, предусматривается их капитальный ремонт или строительство нового учреждения профессионального образования. По Распоряжению главы государства, с 1 января 2018 года норма недельной учебной нагрузки работающих в государственных учреждениях профессионального образования преподавателей, прошедших диагностическую оценку своих знаний и умений, увеличена в 1,5 раза, месячная заработная плата в среднем в 2 раза. Сотрудничество с работодателями в подготовке квалифицированных кадров, отвечающих требованиям трудового рынка, и создание рабочих моделей профессионального образования представляет важное значение для развития этой сферы. В целом, в течение этого года для инженерно-педагогического состава учреждений профессионального образования из 420 человек проведено 29 тренингов. Прием документов в учреждения профессионального образования в центрах "ASAN xidmət", а по городам и районам, где не функционируют центры "ASAN xidmət", - в соответствующих учреждениях профессионального образования осуществляется бесплатно, в электронном порядке.

Все это, напрямую оказывая положительное влияние на сферу профессионального образования, открывает широкие возможности для тех, кто хочет испытать себя в будущем в качестве специалистов в различных областях.

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