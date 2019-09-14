Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)

14 сентября 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в нашей стране Дайниса Гаранчса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В этот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймса Лайла Шарпа.

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  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)
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