Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в нашей стране Дайниса Гаранчса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В этот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймса Лайла Шарпа.

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