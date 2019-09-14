Президент Ильхам Алиев поздравил мексиканского коллегу (версия 2)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 12:59)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных штатов Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с национальным праздником - Днем независимости.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов – Дня независимости.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой будет и впредь служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мексики – постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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