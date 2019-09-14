Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО) (версия 3)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:52)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в нашей стране Дайниса Гаранчса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Дайнис Гаранчс обошел строй почетного караула. Дайнис Гаранчс вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Выразив удовлетворение развитием связей в политической сфере, глава государства отметил роль своего визита в Латвию и визитов президентов Латвии в Азербайджан в расширении двусторонних отношений. Коснувшись экономического сотрудничества, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что имеются хорошие возможности для увеличения торгового оборота, развития связей в инвестиционной, туристической и других сферах. Глава государства выразил надежду на то, что Дайнис Гаранчс в период своей деятельности в качестве посла внесет вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Посол Дайнис Гаранчс сказал, что Азербайджан является стратегическим партнером Латвии в регионе. Отметив высокое развитие политических связей между нашими странами, посол подчеркнул значение взаимных визитов различного уровня. Дайнис Гаранчс довел до внимания, что межправительственная комиссия играет важную роль в расширении экономического сотрудничества и увеличении товарооборота. Подчеркнув важность межрегиональных связей в развитии сотрудничества между нашими странами, посол сказал, что установлены побратимские отношения между 14 городами Азербайджана и Латвии. Он также отметил, что Азербайджан и Латвия плодотворно сотрудничают в области культуры, науки, образования.

На встрече были затронуты связи между Азербайджаном и Европейским Союзом, подчеркнута поддержка, оказываемая Латвией как государством-членом ЕС, развитию сотрудничества нашей страны с этой организацией.

В этот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймса Лайла Шарпа.

Джеймс Лайл Шарп обошел строй почетного караула.

Джеймс Лайл Шарп вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев сказал, что партнерские связи между Азербайджаном и Великобританией имеют богатую историю и долгие годы успешно развиваются, отметил роль своего визита в Великобританию в апреле прошлого года и проведенных в ходе визита плодотворных обсуждений в развитии сотрудничества. Подчеркнув, что связи между двумя странами охватывают различные области, Президент Ильхам Алиев сказал, что в течение 25 лет с компанией ВР осуществляется успешное сотрудничество в энергетической сфере, и выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет продолжать развиваться в долгосрочной перспективе.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу Джеймсу Лайлу Шарпу успехов в его дипломатической деятельности.

Посол Джеймс Лайл Шарп отметил, что связи в рамках «Контракта века», 25-летие которого будет отмечаться на днях, являются успешным примером широкого энергетического сотрудничества между нашими странами. Посол сказал, что имеются благоприятные возможности для диверсификации сотрудничества между нашими странами и его развития в ненефтяном секторе, в том числе в области возобновляемой энергии, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, образования и др. Джеймс Лайл Шарп заверил, что в период своей деятельности в качестве посла приложит усилия для дальнейшего развития дружественных связей и партнерства между нашими странами.

Подчеркнув также необходимость расширения сотрудничества в ненефтяном секторе, Президент Ильхам Алиев отметил наличие широких возможностей для деятельности в Азербайджане малого и среднего бизнеса Великобритании.

На встрече состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, стоящим в региональной повестке дня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.