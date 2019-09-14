Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)

14 сентября 2019 22:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева совершила поездку в Шамахинский и Исмаиллинский районы.

Как и во всех регионах страны, в Шамахинском районе успешно продолжается работа по благоустройству, созиданию и реконструкции. В районе один за другим сдаются в эксплуатацию важные экономические и социальные объекты. Один из них – новое здание Меликчобанлинской сельской полной средней школы имени Гюльаги Агаева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии школы.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в школе.

Мехрибан Алиева: В селе Меликчобанлы одна школа?

Директор Сафтар Гейдаров: Да, одна школа.

Мехрибан Алиева: На сколько ученических мест?

Сафтар Гейдаров: На 360 ученических мест. Школа была построена в 1976 году. Была полностью непригодной к эксплуатации.

Мехрибан Алиева: В результате землетрясения пришла в еще более непригодное состояние.

Сафтар Гейдаров: Да.

Мехрибан Алиева: Было обращение от жителей.

Сафтар Гейдаров: Большое спасибо, мы обратились к Вам. По Вашему поручению построено новое трехэтажное здание на 460 ученических мест, оснащенное всем необходимым инвентарем и оборудованием. Проведено озеленение территории.

Мехрибан Алиева: Наверное, увеличилось и число учащихся.

Сафтар Гейдаров: Да. У нас были ученики, которые учились в других школах. Многие возвратились, увидев новое состояние.

Мехрибан Алиева: Поздравьте от моего имени родителей и учащихся с началом нового учебного года и, конечно, открытием новой прекрасной школы. Передайте им мое большое уважение и приветствия.

Сафтар Гейдаров: Большое спасибо.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева реализует в сфере образования проекты "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу", "Поддержка образования". Цель этих проектов заключается в создании в масштабах страны образовательных комплексов, отвечающих современным стандартам, оказании поддержки государству в проведении политики в области образования. В настоящее время в республике действуют 4447 школ. В этом году в целом по стране планируется строительство 25 новых школьных зданий, капитальный ремонт 9 школ, текущий ремонт 253 школ, сдача в 24 районах 50 школ модульного типа на 3520 ученических мест.

Открытие современной школы является лучшим подарком жителям села Меликчобанлы накануне нового учебного года.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО) (версия 2)
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